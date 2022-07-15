Перестановки в правительстве и «Роскосмосе» объяснили

Политолог Гращенков связал перестановки в правительстве и «Роскосмосе» с санкциями

Властям для эффективной борьбы с антироссийскими санкциями нужно всерьез заняться развитием сферы высоких технологий. Именно с этим могут быть связаны перестановки в правительстве и руководстве «Роскосмоса», предположил в разговоре с «Лентой.ру» директор Центр развития региональной политики Илья Гращенков.

Новый вице-премьер

На внеочередном заседании Госдумы 15 июля депутаты проголосовали за утверждение кандидатуры министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. В этот же день указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. По мнению Ильи Гращенкова, такое решение давно назрело.

«Очевидно, что импортозамещение становится темой номер один. Как сегодня справедливо сказали, после специальной военной операции потребуется специальная экономическая операция. Санкции Запада вынуждают мобилизовать те отрасли промышленности, которые сегодня оказались под санкциями, и это жизненная необходимость. Выживание экономики зависит от того, насколько быстро удастся что-то заместить», — отметил он.

Логика перестановок в том, что от импортозамещения нужно переходить к созданию своих полноценных предприятий, это требует технологий и инжиниринга Илья Гращенков политолог

Перестановки в «Роскосмосе»

Мантуров стал 11-м вице-премьером в российском правительстве. Однако один из постов стал вакантен после того, как Владимир Путин назначил Юрия Борисова, который курировал работу оборонно-промышленного комплекса, главой «Роскосмоса». После этого глава государства подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается до 10.

«Борисов переходит с должности куратора на руководящую должность в свою подшефную структуру. Может быть, теперь он привнесет в нее какую-то более прикладную логику. Рогозин все эти годы больше занимался пиаром отрасли и конкуренцией с Илоном Маском», — считает Гращенков.

Будущее Рогозина

О будущем Дмитрия Рогозина, которого сняли с должности руководителя космической корпорации, высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально. Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал представитель Кремля.

По мнению Гращенкова, Рогозин может заняться политикой.

«Все фантазируют, что он может быть отправлен руководить одной из освобожденных территорий на Украине, либо займется политической деятельностью. Его компетенция больше подталкивает к политике. Может, он вообще захочет отдохнуть», — заключил политолог.

Рогозин был назначен руководителем «Роскосмоса» в мае 2018 года указом главы государства. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс.