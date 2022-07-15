Еврокомиссия предложила разъяснения по санкциям против России

ЕК предложила, чтобы санкции против РФ не были направлены на торговлю сельхозпродукцией

Европейская комиссия (ЕК) предложила разъяснения по санкциям против России, чтобы они «не были направлены на торговлю сельхозпродукцией». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает ТАСС.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет ограничительных мер не должен препятствовать российской торговле продовольствием с другими странами.

«Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения», — заявила она, уточнив, что Еврокомиссия предлагает продлить действие всех санкций до января 2023 года.

Ранее стало известно, что в седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, ЕК скорректирует ряд ограничений против Москвы, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны.

14 июля новостной портал EURactiv объявил, что седьмой пакет антироссийских санкций может быть введен в течение этой неделе. Собеседники издания отметили, что в числе новых ограничений будет запрет на экспорт российского золота, а также санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц. Reuters также уточнил, что ЕС ужесточит ограничения на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе химикатов и техники.