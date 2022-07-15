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Еврокомиссия предложила разъяснения по санкциям против России

ЕК предложила, чтобы санкции против РФ не были направлены на торговлю сельхозпродукцией

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложила разъяснения по санкциям против России, чтобы они «не были направлены на торговлю сельхозпродукцией». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает ТАСС.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет ограничительных мер не должен препятствовать российской торговле продовольствием с другими странами.

«Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения», — заявила она, уточнив, что Еврокомиссия предлагает продлить действие всех санкций до января 2023 года.

Ранее стало известно, что в седьмом пакете санкций, который планируют принять 15 июля, ЕК скорректирует ряд ограничений против Москвы, чтобы избежать проблем с экспортом продовольствия из страны.

14 июля новостной портал EURactiv объявил, что седьмой пакет антироссийских санкций может быть введен в течение этой неделе. Собеседники издания отметили, что в числе новых ограничений будет запрет на экспорт российского золота, а также санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц. Reuters также уточнил, что ЕС ужесточит ограничения на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе химикатов и техники.

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Варвара Кошечкина
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