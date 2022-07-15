Захарова осудила позицию ООН по ситуации с Винницей

Захарова заявила, что ООН не занимает нейтральную позицию по ситуации с Винницей

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) не занимает равноудаленную нейтральную позицию в комментариях по ситуации с ракетным ударом в украинской Виннице. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщает ТАСС.

«Секретариат вопреки требованиям, предъявляемым ему Уставом ООН, не занимает равноудаленную позицию, как стоило бы ожидать от секретариата наиболее авторитетной международной организации, призванной в том числе содействовать урегулированию споров», — сказала дипломат.

Захарова осудила отсутствие нейтралитета ООН касательно этой ситуации и отметила, что секретариат организации не должен занимать чью-либо сторону, а лишь способствовать поддержанию мира и стабильности.

14 июля Министерство обороны России сообщило, что российские военные ракетами морского базирования «Калибр» нанесли удар по Дому офицеров в Виннице. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в доме проходило совещание представителей командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными поставщиками, в ходе которого обсуждался вопрос передачи Киеву военной техники.

