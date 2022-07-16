Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
2:0
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Оренбург
2:4
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Ахмат
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Локомотив М
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Спорт

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 1:1

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью со счетом 1:1 с московским «Спартаком» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

У «Ахмата» гол забил Артем Тимофеев, в составе «Спартака» уйти от поражения помог Виктор Мозес.

На 41-й минуте защитник красно-белых Мацей Рыбус, игравший дебютный матч с московским клубом в РПЛ, получил желтую-карточку за толчок соперника, вторую — за неспортивное поведение, после чего поляк был удален с поля.

Также дебютный матч в составе «Спартака» провел 26-летний полузащитник Антон Зиньковский, перешедший в столичную команду из «Крыльев Советов» 23 июня. Клуб провел первый матч в РПЛ под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля, возглавившего команду 10 июня.

Также в рамках первого тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:0). «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 4:2. Днем ранее «Химки» и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму
В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска украинскими военными из РСЗО HIMARS
США заявили о «пропаже желания» у ближневосточных стран укрепить связи с Россией
В офисе Зеленского назвали условие атаки украинских войск на Крымский мост
Замглавы Херсонской области прокомментировал приговор его бывшей коллеге
У ресторана «Вкусно — и точка» заметили необычного клиента
Минобороны сообщило о размещении украинской бронетехники возле школы в Одессе
Во Франции заявили о риске коллапса производств из-за дорогого газа
На Украине задержали бывшего главу СБУ по Автономной Республике Крым
Подозреваемый в стрельбе на западе Москвы признал вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.