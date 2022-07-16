«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью со счетом 1:1

«Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 1:1

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью со счетом 1:1 с московским «Спартаком» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

У «Ахмата» гол забил Артем Тимофеев, в составе «Спартака» уйти от поражения помог Виктор Мозес.

На 41-й минуте защитник красно-белых Мацей Рыбус, игравший дебютный матч с московским клубом в РПЛ, получил желтую-карточку за толчок соперника, вторую — за неспортивное поведение, после чего поляк был удален с поля.

Также дебютный матч в составе «Спартака» провел 26-летний полузащитник Антон Зиньковский, перешедший в столичную команду из «Крыльев Советов» 23 июня. Клуб провел первый матч в РПЛ под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля, возглавившего команду 10 июня.

Также в рамках первого тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:0). «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 4:2. Днем ранее «Химки» и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

