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Саудовский принц ответил на обвинения в причастности к убийству Хашкуджи

Саудовский принц ответил Байдену на обвинения в причастности к убийству Хашкуджи

Фото: Oman News Agency / Handout / Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи напомнил ему о грехах самого Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

«Эр-Рияд принял все меры, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем. Но не стоит забывать, что Соединенные Штаты также допускали ряд просчетов, таких как инцидент с тюрьмой Абу-Грейб в Ираке», — сказал он.

По словам официального источника, бен Салман также предупредил Байдена о негативных последствиях попыток силой навязать странам определенные ценности.

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Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом 15 июля. Американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Байден заявил, что не намерен извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашкуджи, произошедшим в 2018 году. Он также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову.

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Анжелика Бережная
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