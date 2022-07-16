Американская РСЗО HIMARS оказалась в распоряжении армии России

«Русская весна» сообщила о попадании американской РСЗО HIMARS в распоряжение ВС России

В распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в настоящий момент неизвестно, была ли установка захвачена или продана «коррумпированными украинскими военными». «Но на данный момент установка уже в России», — говорится в сообщении.

Если HIMARS в исправном состоянии, то такая потеря может стать для США достаточно чувствительной. Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им. «Военкоры Русской Весны»

Поставки HIMARS Украине

Пентагон в начале июля заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточнялось, что Киев в том числе получит четыре смонтированных на колесном шасси HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

В американском ведомстве также сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России.

28 июня стало известно о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

Уничтожение систем

6 июля Минобороны России отчиталось об уничтожении двух установок HIMARS производства США. По словам представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, пусковые были ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Согласно обновленным данным Минобороны от 6 июля, с начала проведения спецоперации, Россия уничтожила 720 боевых машин реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что в случае атаки Москвы, ПВО столицы смогут отразить все потенциальные опасности.

Если у Украины появятся РСЗО HIMARS, ВСУ действительно смогут наносить удары и дальше вглубь России. Велики шансы, что все ракеты будут уничтожены еще на подлете

Александр Перенджиев военный политолог

Опасения Запада

Страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди западных чиновников.

Отмечается, что местоположение оружия после пересечения украинской границы западным странам неизвестно. В настоящее время ряд стран ЕС и Североатлантического альянса ведут переговоры с властями Украины о создании системы отслеживания или инвентаризации оружия. Украинские власти ведут работу над более обширной системой мониторинга.

Мы понятия не имеем, куда оно направляются, где оно используется или даже остается ли оно в стране Financial Times

Ранее эксперт в области безопасности Гийом Лаган в интервью Atlantico заявил, что западные политики начинают сомневаться в целесообразности поставок оружия Украине, так как оно может попасть в руки российских военных.

По его словам, страны Запада снизили темпы снабжения ВСУ по ряду причин. Во-первых, технику необходимо модернизировать, что занимает определенное время. Во-вторых, украинских военных следует учить пользоваться незнакомыми для них установками.

Лаган добавил, что во Франции и Соединенных Штатах также боятся, что российская армия в ходе боев может перехватить вооружение НАТО.