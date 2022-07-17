СБР отреагировал на гибель биатлониста Малиновского на Камчатке

СБР выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Малиновского на Камчатке

Союз биатлонистов России (СБР) отреагировал на гибель 25-летнего многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщается на сайте организации.

В СБР выразили соболезнования родным и близким спортсмена. «Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит», — говорится в сообщении.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля сообщалось, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.