Шипулин отреагировал на гибель биатлониста Малиновского

Антон Шипулин заявил, что мог полететь маршрутом погибшего биатлониста Игоря Малиновского

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на гибель чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского. Пост экс-спортсмена доступен в соцсети «ВКонтакте».

Шипулин выразил соболезнования родным и близким Малиновского. «Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты», — отметил он.

Шипулин добавил, что вместе с командой собирался лететь тем же маршрутом, что и разбившийся биатлонист, однако передумал: полет посчитали рискованным из-за тумана.

О гибели 25-летнего Малиновского высказались в СБР и IBU

«Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин также выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина. «IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игоря Малиновского», ­— заявил функционер.

Вертолет с Малиновским разбился на Камчатке

17 июля стало известно о гибели экипажа вертолета Robinson, потерпевшего крушение на Камчатке. На борту вертолета находились три человека. Малиновский был у его штурвала.

На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших источник ТАСС в экстренных службах

16 июля сообщалось, что спасатели МЧС и авиация ведут поиски частного вертолета Robinson. Он выполнял коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Отмечалось, что пилот вертолета не вышел на связь во время запланированного сеанса.

Малиновский был многократным призером юниорских соревнований и учился в летной школе

Малиновский неоднократно выигрывал золото чемпионатов мира и Европы среди юниоров, был мастером спорта России. В 2017 году состоялся его дебют во взрослом биатлоне. Малиновский принял участие в Кубке IBU — россиянин стал четвертым в смешанной эстафете и 23-м в спринте.

В Кубке мира биатлонист впервые принял участие в том же году, в спринте на этапе в Холменколлене (Осло) занял 86-е место

В 2021 году он приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем. Также Малиновский проходил обучение в летной школе.