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Биолог перечислила неочевидные способы заразиться столбняком в быту

Биолог Антонина Обласова: столбняком можно заразиться, пересаживая цветы и натерев ноги

Фото: Shutterstock

Столбняком можно заразиться, пересаживая цветы, уколовшись шипами растений или натерев ноги, предупредила биолог, специалист по промышленным биотехнологиям Антонина Обласова. Неочевидные способы заразиться столбняком в быту она перечислила в беседе с изданием «Доктор Питер».

Она напомнила, что столбняк — это бактериальная инфекция, которой можно заразиться через повреждения кожи, а вызывающие ее клостридии размножаются в почве и годами способны находиться там в «спящем» состоянии. В почву они попадают с экскрементами больного животного и могут грозить человеку и на даче, и в городе, предостерегла Обласова.

Так, заразиться можно при чистке картошки, моркови, свеклы, других корнеплодов, которые загрязнены землей, рассказала специалист. Кроме того, продолжила она, опасность представляют мозоли на натертых ногах. «Пыль образуется в том числе из грунта, на колесах машин из-за города приносится почва, или газоны обновляют свежим перегноем», — разъяснила Антонина Обласова.

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Также опасно пересаживание цветов, поскольку инфекция может попасть в организм с почвой для пересадки через небольшие порезы, царапины или заусенцы, продолжила специалист. Зудящее место укуса насекомого, которое расчесали грязными руками, тоже может стать воротами для инфекции, предупредила биолог.

Столбняк, добавила Обласова, может попасть в организм и из-за заноз с небольшими частичками растений, дерева, металлической стружки. «В организм попадают столбнячные токсины тетаноспазмин и тетанолизин. Татноспазмин — один из самых сильных биологических ядов. Когда появляются симптомы столбняка, это значит, что токсин уже в крови, но убив его источник, мы от яда не избавимся», — предупредила она, подчеркнув, что нейтрализовать инфекцию могут только антитела. Поэтому, заключила Обласова, важно делать вакцину от столбняка и «обновлять» ее раз в 10 лет.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал группы людей, которые наиболее подвержены заражению столбняком. По его словам, в группе риска находятся непривитые дети, пожилые люди и женщины, которым довелось рожать без медицинской помощи.

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Александра Лисица
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