Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео

Применение российского самоходного ПТРК «Хризантема-С» показали на видео

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Запуск ракеты комплекса показали на видео, соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Херсонский вестник».

На записи видна боевая машина 9П157 комплекса, которая выдвигает пусковую установку с противотанковыми ракетами. После наведения экипаж осуществляет запуск противотанковой ракеты.

Комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-3 несет 15 ракет. ПТРК может использовать ракеты с тандемно-кумулятивной и термобарической боевой частью. Характеристики комплекса обеспечивают возможность поражения малоскоростных воздушных целей. Комплекс получил два независимых канала наведения. Это позволяет вести огонь в любое время суток и в любых погодных условиях.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что высокоточные ПТРК «Хризантема-С» поступают в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что ракета ПТРК «Хризантема» устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.