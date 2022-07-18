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«Газпром» объявил форс-мажор по поводу поставок в Европу

Reuters: «Газпром» сообщил компании из ЕС о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

Фото: Максим Шеметов / Reuters

По крайней мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Об этом, ознакомившись с текстом документа, сообщает Reuters.

Письмо датировано 14 июля. Источник агентства утверждает, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». При этом отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку.

Поводом для таких действий в «Газпроме» называли отсутствие оборудования для компрессорной станции «Портовая». Глава компании Алексей Миллер утверждал, что заменить газотурбинный двигатель от Siemens невозможно, и починить его своими силами Россия не может.

Ситуация осложнялась тем, что турбина, отданная в ремонт, оказалась на территории Канады, откуда ее вывоз был запрещен санкциями. В ходе переговоров властям Германии удалось разрешить ситуацию, и турбина вернется в Россию, но сохраняется вопрос по поводу ремонта других турбин.

При этом в Германии не верят в официальные объяснения, полагая, что реальной целью сокращения поставок является попытка надавить на Евросоюз и изменить его позицию по военному конфликту на Украине. В частности, исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер категорически отверг возможность снижения прокачки со 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов из-за одной турбины.

В Европе считают вероятным развитие событий, при котором Россия полностью остановит поставки по той или иной причине. В Кремле возможность такого развития событий пока отрицают.

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Платон Щукин
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