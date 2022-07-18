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Иностранный футболист рассказал о давлении из-за выступлений в России

Футболист «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш рассказал о давлении из-за выступлений в России
Акош Кечкеш

Акош Кечкеш. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Венгерский защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш рассказал о давлении из-за выступлений в России. Его слова приводит Sport24.

«Небольшое давление есть, но не со стороны федерации. В основном, это пресса, иногда семья может переживать, но в целом все с пониманием относятся», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что чувствует себя в России хорошо и видит потенциал команды.

Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» в 2021 году. Его контракт действует до 2023-го. В составе сборной Венгрии защитник принимал участие в чемпионате Европы 2020 года.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской и Украинской премьер-лигах. Опция действует до июня следующего года.

Анастасия Борисова
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