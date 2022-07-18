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В Совфеде прокомментировали увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины

Сенатор Клишас объяснил случаи госизмены на Украине неотвратимостью денацификации

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал увольнение главы СБУ и генпрокурора Украины из-за госизмены их подчиненных. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

«Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти. Указами бегство не остановишь», — написал политик.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он пояснил, что это решение связано с многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств.

После этого представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над новостью, отметив, что «денацификация идет полным ходом».

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Марина Совина
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