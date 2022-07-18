Появились подробности о личности сбившего четырех девушек на Audi студента

Сбивший четырех девушек в Башкирии студент публиковал фото заездов на своей Audi

Появились подробности о личности водителя, в состоянии алкогольного опьянения на Audi сбившего четырех девушек в районе села Бакалы в Башкирии. Информацию о водителе публикует портал Ufa1.ru.

По данным издания, владельцем автомобиля оказался местный житель по имени Марс, 23-летний студент Уфимского государственного нефтяного технического университета. После анализа аккаунтов молодого человека в социальных сетях авторы публикации пришли к выводу, что участник ДТП может происходить из богатой семьи, имеющей отношение к нефтегазовой отрасли.

В свою очередь, «КП-Уфа» сообщает, что Марс неоднократно публиковал фотографии заездов на своей иномарке, а также фотоотчеты из заграничных поездок. При этом журналисты отмечают, что, несмотря на то, что автомобиль оформлен на этого молодого человека, неопровержимых доказательств того, что за рулем был именно он, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 23-летний молодой человек въехал в четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. Россиянки скончались до приезда скорой помощи. Самой старшей из них было 19 лет. МВД региона опубликовало кадры с места смертельного ДТП. Глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал, что водитель ехал со скоростью около 110 километров в час.