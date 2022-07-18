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Зеленский назначил временного главу СБУ

Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка вместо Баканова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности (врио) главы Службы безопасности (СБУ) Василия Малюка, первого заместителя председателя спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Накануне, 17 июля, глава государства отстранил от обязанностей прежнего руководителя ведомства Ивана Баканова. Это произошло на фоне громких уголовных дел о государственной измене против высших офицеров спецслужбы.

Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов пояснил, что речь идет не об увольнении Баканова, а временном отстранении от должности. В ближайшее время власти проведут служебные проверки, после которых президент вынесет решение, вносить ли в парламент представление об увольнении главы СБУ.

Аналогичное решение было принято в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. 17 июля Зеленский подписал указ об ее отстранении, формально она продолжает оставаться в должности.

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Алевтина Запольская
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