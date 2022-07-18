Зеленский назначил временного главу СБУ

Зеленский назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка вместо Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности (врио) главы Службы безопасности (СБУ) Василия Малюка, первого заместителя председателя спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Накануне, 17 июля, глава государства отстранил от обязанностей прежнего руководителя ведомства Ивана Баканова. Это произошло на фоне громких уголовных дел о государственной измене против высших офицеров спецслужбы.

Ранее замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов пояснил, что речь идет не об увольнении Баканова, а временном отстранении от должности. В ближайшее время власти проведут служебные проверки, после которых президент вынесет решение, вносить ли в парламент представление об увольнении главы СБУ.

Аналогичное решение было принято в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. 17 июля Зеленский подписал указ об ее отстранении, формально она продолжает оставаться в должности.