Выявлено воздействие прививок от COVID-19 на менструальный цикл

Science Advances: озвучено воздействие вакцинации от COVID-19 на менструальный цикл

Ученые из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и Университета Тулейна выявили воздействие прививок от COVID-19 на менструальный цикл. Оказалось, что вакцинация способна усилить кровотечение. Выводы работы описаны в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные 35 тысяч женщин с менструациями. Они опросили их в начале апреля 2021 года о демографической, репродуктивной информации, а также об их обычном протекании менструаций. Затем тех участников, у кого не был диагностирован коронавирус, включили в дальнейшее исследование, однако исключив пациенток возрастом от 45 до 55, чтобы избежать искажения данных из-за менопаузы.

Результаты показали, что 42,1 процента респондентов наблюдали у себя усиление кровотечения после прививки. У некоторых это продолжалось в течение семи дней, но у других такие симптомы сохранялись и через 8-14 дней после вакцинации. 43,6 процента испытуемых не заметили никаких изменений, а 14,3 процента отметили легкое усиление кровотечения.

В апреле 2022 года группа молекулярных биологов из Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке озвучила новый побочный эффект от вакцины Moderna. Оказалось, что прививка способна заставить иммунитет вырабатывать антитела к полиэтиленгликолю, включенному в состав препарата.