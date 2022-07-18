Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве заявили о грядущей волне мигрантов с востока страны

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в Киеве готовятся к миграции населения с востока

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти ожидают новую волну миграции с востока страны с началом отопительного сезона, размещать переселенцев планируют в общежитиях и учебных заведениях. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

«Мы прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны. Правительство ведет работу над тем, чтобы переселенцы были размещены в комфортных условиях. Скорее всего, они будут размещаться в учебных заведениях и общежитиях», — заявила Верещук.

Запорожье, по ее словам, практически полностью отрезано от газоснабжения. Также восстановить поставки топлива у руководства области пока что не получается, сказала Верещук.

9 июля власти неподконтрольной Киеву Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газопроводу, в результате чего в домах жителей региона пропал газ. Позже в администрации региона отметили, что нашли способ уйти от газовой зависимости от Украины при помощи «Газпрома». По словам чиновников, альтернативные поставки газа в Запорожье должны начаться в конце августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Народная милиция объявила о взятии Северска
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
СКР возбудил дело после двойного убийства в психоневрологическом интернате
Захарова обвинила Киев в нежелании мира для Украины
Появились подробности о личности сбившего четырех девушек на Audi студента
В Индии автобус с 30 пассажирами сорвался в реку
Стали известны подробности о насмерть сбитых пьяным россиянином на Audi девушках
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке
Убийца директора интерната в Кабардино-Балкарии попал на видео
Прокурор отказался от девяти пунктов обвинения по делу «Омбудсмена полиции»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.