В Киеве заявили о грядущей волне мигрантов с востока страны

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что в Киеве готовятся к миграции населения с востока

Украинские власти ожидают новую волну миграции с востока страны с началом отопительного сезона, размещать переселенцев планируют в общежитиях и учебных заведениях. Об этом рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

«Мы прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны. Правительство ведет работу над тем, чтобы переселенцы были размещены в комфортных условиях. Скорее всего, они будут размещаться в учебных заведениях и общежитиях», — заявила Верещук.

Запорожье, по ее словам, практически полностью отрезано от газоснабжения. Также восстановить поставки топлива у руководства области пока что не получается, сказала Верещук.

9 июля власти неподконтрольной Киеву Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газопроводу, в результате чего в домах жителей региона пропал газ. Позже в администрации региона отметили, что нашли способ уйти от газовой зависимости от Украины при помощи «Газпрома». По словам чиновников, альтернативные поставки газа в Запорожье должны начаться в конце августа.