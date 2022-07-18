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Спорт

Рудковская рассказала о ценах в академии Плющенко

Рудковская заявила, что абонемент на занятия в академии Плющенко стоит 50 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская рассказала о ценах в академии ее мужа, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ее слова приводит RT.

Рудковская заявила, что абонемент на занятия стоит 50 тысяч рублей. Она подчеркнула, что бесплатные тренировки и индивидуального спонсора нужно заслужить, показывая результаты. «В академии Плющенко есть только одна звезда — это он сам. Станете олимпийскими чемпионами — тоже будете звездами», — подытожила продюсер.

Плющенко основал академию в 2017 году. В его школе занимаются бронзовый призер чемпионата России среди юниоров Софья Муравьева, победительница «Мемориала С.А. Жука» Софья Титова и другие.

В июне 2020 года тренер младшей группы Этери Тутберидзе Алена Высоцкая рассказала, сколько стоят занятия фигурным катанием. По ее словам, на начальном этапе родителям фигуристов до шести лет придется тратить около 50 тысяч рублей в месяц для достижения результата.

Анастасия Борисова
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