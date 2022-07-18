Глава UFC объяснил отсутствие боев у Чимаева фразой «в мире творится безумие»

Глава UFC Дэйна Уайт объяснил отсутствие боев у Хамзата Чимаева проблемами с визами в США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ABC 3 рассказал, почему шведско-чеченский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев до сих пор не получил назначение на следующий поединок.

Уайт объяснил, что у многих спортсменов возникли проблемы с получением американских виз, из-за чего Чимаев остается без боя. «У нас сейчас масса проблем, с которыми приходится иметь дело. В мире творится безумие, и мы пытаемся с этим справиться, но Хамзат скоро будет драться», — заявил глава UFC.

3 июля Чимаев заявил, что хочет встретиться в октагоне с бразильцем Алексом Перейрой. Он указал главе UFC, что готов драться со звездами промоушена.

Последний раз Чимаев выходил в октагон в апреле 2022 года, одержав победу над бразильцем Гилбертом Бернсом единогласным решением судей. На счету шведа пять побед в пяти поединках в UFC. Первые три победы он одержал за 66 дней, что является рекордом промоушена.