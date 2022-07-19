В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России

Минфин Израиля попросит местные банки упростить переводы для российских иммигрантов

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман решил помочь российским иммигрантам перевести деньги со своих российских счетов на израильские — сейчас сделать это мешают западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации издания, в стране проживают 57 тысяч российских пенсионеров, которые в настоящее время испытывают проблемы с получением пенсий из России. Многие из них поддерживают партию Либермана.

Глава израильского Минфина намерен провести совещание с чиновниками министерства и местного ЦБ — Банка Израиля. По данным газеты Calcalist, на встрече также будут присутствовать руководители банков. Хотя Израиль не вводил собственных санкций против России, страна соблюдает санкции своих союзников — США и Европы. Источник Reuters заявил, что Либерман будет просить о смягчении ограничений местными кредитными организациями, чтобы «ни в чем не повинные люди, проживающие в Израиле», смогли перевести себе денежные средства из России.

«Кроме того, есть граждане, которые не находятся под санкциями и пытаются перевести оттуда (из России — прим. "Ленты.ру") свои деньги в Израиль через работающие в России финансовые учреждения, не находящиеся под санкциями, но испытывающие трудности из-за отказа израильских банков принять переводы», — рассказал собеседник издания.

Reuters ссылается на данные, согласно которым в Израиле проживает более миллиона иммигрантов из бывшего СССР, и 57 тысяч пенсионеров получают российские пенсии. При этом многие из них поддерживают партию Либермана «Наш дом Израиль», а осенью в стране запланированы выборы — в июне парламент страны был распущен после распада правящей коалиции.

Ранее стало известно, что суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на замороженные банковские счета российского миллиардера Петра Авена. Ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются в 167,8 тысячи долларов. В основном это траты на охрану и страхование коллекции живописи. В решении суда отмечается, что финансировала Авена его жена, которая не находится под санкциями. Теперь бизнесмену разрешили использовать деньги со счетов и тратить их на оплату расходов.