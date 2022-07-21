Полковник армии США заявил о причинах действий России на Украине

Полковник ВС США Макгрегор: Путина беспокоила не независимая Украина, а угроза от НАТО

Настоящей угрозой для России стала перспектива расширения НАТО, а не независимая Украина. О причинах решения о начале специальной военной операции (СВО) заявил полковник Вооруженных сил (ВС) США и экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам полковника армии США, президент России Владимир Путин подчеркивал свое положительное отношение к экономической и политической евроинтеграции Украины. Однако наращивание боевой мощи НАТО у российских границ и украинской территории не могли не беспокоить Россию — эти действия стали настоящей угрозой национальной безопасности.

«[Германия и Италия] опасаются, что произойдет следующее: мы [США] вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать украинский народ и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — заявил Макгрегор. Офицер также отметил, что на европейском континенте никто не желает «вечной войны».

20 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации России изменились и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он обратил внимание, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS.