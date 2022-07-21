Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полковник армии США заявил о причинах действий России на Украине

Полковник ВС США Макгрегор: Путина беспокоила не независимая Украина, а угроза от НАТО

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Настоящей угрозой для России стала перспектива расширения НАТО, а не независимая Украина. О причинах решения о начале специальной военной операции (СВО) заявил полковник Вооруженных сил (ВС) США и экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам полковника армии США, президент России Владимир Путин подчеркивал свое положительное отношение к экономической и политической евроинтеграции Украины. Однако наращивание боевой мощи НАТО у российских границ и украинской территории не могли не беспокоить Россию — эти действия стали настоящей угрозой национальной безопасности.

«[Германия и Италия] опасаются, что произойдет следующее: мы [США] вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать украинский народ и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — заявил Макгрегор. Офицер также отметил, что на европейском континенте никто не желает «вечной войны».

20 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации России изменились и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он обратил внимание, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Описана политика Британии при избрании Трасс премьером
Психолог назвала способ определить симпатию собеседника по скрытым сигналам
Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Житель Диксона рассказал о состоянии живущего четыре дня с банкой во рту медведя
В СПЧ выступили против уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ
Появились подробности гибели депутата при обстреле ВСУ Белгородской области
Названа стоимость роскошного особняка Джигана и Самойловой
Легенда НБА отреагировал на арест американской баскетболистки в России
«Ростех» испытает модернизированный комплекс связи для Су-57
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.