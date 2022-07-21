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Захарова назвала цели кадровых чисток на Украине

Захарова заявила, что кадровые чистки на Украине проводят с целью найти сторонников России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Кадровые чистки в украинской власти проводятся с целью поиска «врагов народа», пособников России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, кадровые перестановки не связаны с развитием экономики, реформами в финансовом секторе, новыми задачами в промышленности, производстве, образовании. «Правящая партия "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. Это, видимо, всегда у слуг народа бывает. В своих рядах выискивают предателей, наказывают их - и всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский?», — заявила представитель МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Вскоре стали известны подробности биографии нового главы украинских спецслужб Василия Малюка. 20 июля двоим украинским политикам, Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу, пригрозили делом о государственной измене. В тот же день сообщалось о лишении гражданства Украины олигарха Игоря Коломойского тайным указом Зеленского.

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Василий Мека
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