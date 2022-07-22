Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России

Депутат Хинштейн заявил, что ему ничего не известно о планах отключения Google в России

Фото: Shutterstock

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн высказался о возможности отключения Google в России после того, как поисковую систему решили заблокировать в Донецкой народной республике (ДНР). Комментарий депутата приводит MK.RU.

Хинштейн заявил, что ему пока ничего не известно о возможных планах заблокировать Google в РФ. Другие подробности не приводятся.

22 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики решили ограничить доступ к Google. Он обвинил поисковую систему в пропаганде терроризма и насилия в отношении русских. Перед этим сообщалось, что от Google решили отказаться в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф. Его сумма составила 21,77 миллиарда рублей. Причиной стал повторный отказ компании удалить запрещенную в России информацию.

Первый оборотный штраф был назначен Google в декабре 2021 года. Компанию обязали выплатить более 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенного контента. Google попыталась обжаловать это решение, однако суд оставил его без изменений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
ЦБ снизил ключевую ставку
Пьяный мужчина избил малолетнюю дочь на глазах у прохожих в Подмосковье
Шойгу встретится с министром обороны Турции
Названы самые модные модели летней обуви
В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России
Россиянин отказался съезжать из проданного жилья и напал на полицию с лопатой
Описаны планы ВСУ по контрнаступлению
В Приднестровье продлили «желтый» уровень террористической опасности
В ФФККР заявили о возвращении в Россию менявших спортивное гражданство атлетов
ФСБ задержала полицейских за продажу содержащих государственную тайну сведений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.