В Госдуме высказались о возможности отключения Google в России

Депутат Хинштейн заявил, что ему ничего не известно о планах отключения Google в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн высказался о возможности отключения Google в России после того, как поисковую систему решили заблокировать в Донецкой народной республике (ДНР). Комментарий депутата приводит MK.RU.

Хинштейн заявил, что ему пока ничего не известно о возможных планах заблокировать Google в РФ. Другие подробности не приводятся.

22 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики решили ограничить доступ к Google. Он обвинил поисковую систему в пропаганде терроризма и насилия в отношении русских. Перед этим сообщалось, что от Google решили отказаться в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее суд в Москве наложил на Google второй оборотный штраф. Его сумма составила 21,77 миллиарда рублей. Причиной стал повторный отказ компании удалить запрещенную в России информацию.

Первый оборотный штраф был назначен Google в декабре 2021 года. Компанию обязали выплатить более 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещенного контента. Google попыталась обжаловать это решение, однако суд оставил его без изменений.