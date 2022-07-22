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Гендиректор УГМК Козицын покинул должность

Попавший в новый санкционный список Евросоюза гендиректор УГМК Козицын покинул должность
Андрей Козицын

Андрей Козицын. Фото: Telegram-канал РБК

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, который попал в новый санкционный список Евросоюза, покинул должность. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что такое решение принято «в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК».

Козицын подал заявление об уходе с должности во вторник, 19 июля, его одобрил совет директоров УГМК, он перестал быть контролирующим должностным лицом организации, а также иных компаний группы.

С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Эльфат Исмагилов, ранее занимавший возглавлявший совет директоров компании.

Евросоюз в четверг, 21 июля, ввел в действие седьмой пакет санкций в отношении России. Согласно ранее согласованным мерам, он предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

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Марина Совина
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