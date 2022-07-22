В Совфеде отреагировали на планы Приднестровья войти в состав России

Сенатор Джабаров назвал цель Приднестровья стать частью России внутренним делом Тирасполя

Москва уважает любое решение властей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) относительно будущего непризнанной республики. Так на планы Тирасполя войти в состав России в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Вопрос о вхождении Приднестровья в состав России Москва будет рассматривать только после обращения Тирасполя в соответствии с нормами международного права. Перед этим такое решение должно быть принято жителями республики на референдуме, утверждает Владимир Джабаров.

«Мы считаем, что это внутреннее дело Приднестровья. Они считают, что не могут сосуществовать с Молдавией. За 30 лет у них никаких реальных подвижек в переговорах не было. Ситуация стала напряженной, Кишинев, не смущаясь, говорит, что требует вывода российских миротворцев. Они (Приднестровье — прим. "Ленты.ру") имеют право провести референдум как любой субъект международного права. Если они примут решение о вхождении в состав России, мы будем рассматривать это. Но мы никого не зазываем. Если народ с какой-то бывшей территории СССР захочет войти в состав России, он обращается, и в законном порядке этот вопрос рассматривается», — объяснил он.

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При этом международная реакция на потенциальное присоединение Приднестровья к России будет негативной, уверен Джабаров.

Планы Приднестровья

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что регион планирует получить независимость с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. «Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает причину таких заявлений.

Конфликт между Кишиневом и Тирасполем начался в 1989 году, в результате чего Приднестровье провозгласило свою независимость. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает.

В сентябре 2006 года в Приднестровье прошел референдум, по итогам которого большинство избирателей поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России.