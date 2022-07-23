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Назван новый посол Украины в Германии

Новым послом Украины в Германии назначен дипломат Алексей Макеев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинский дипломат Алексей Макеев назначен новым послом в Германии вместо Андрея Мельника. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал RTL.

Уведомление с официальным заявлением отправят МИД ФРГ через две недели.

Алексей Макеев работает с дипломатической сфере, начиная с 1996 года. Он владеет немецким и английским языками. Помимо этого, как известно, ранее дипломат работал в Берлине и Берне.

В июле украинский президент Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии. Причиной назвали разногласия касательно Siemens: ФРГ хочет возвратить турбину российскому «Газпрому» для восстановления транзита топлива. Мельник должен приехать обратно в Киев — он станет заместителем главы МИД Украины. При этом ожидалось, что дипломат покинет Берлин только осенью.

В начале мая Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Тогда дипломат назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. Позднее, в июне, Мельник извинился за эти слова.

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Варвара Кошечкина
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