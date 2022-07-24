Легионер «Спартака» высказался об отстранении российских команд от еврокубков

Игрок «Спартака» Мозес заявил, что отстранение от еврокубков не повлияло на его мотивацию

Нигерийский футболист «Спартака» Виктор Мозес высказался об отстранении российских команд от еврокубков. Его цитирует ТАСС.

Легионер заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не повлияло на его мотивацию. «Футбол остается футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая», — поделился он. Мозес подчеркнул, что в любом случае нужно честно выполнять свою работу и выкладываться на максимум в чемпионате страны.

Ранее стало известно, что Мозес связался с «Спартаком» и сообщил о препятствиях в его возвращении в клуб. Отмечалось, что супруга футболиста выступила против его дальнейших выступлений в России. Однако руководству команды удалось убедить игрока вернуться и он прибыл в расположение красно-белых.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.