País: Брюссель опасается, что Италия после отставки Драги станет «троянским конем» Путина

Европейский союз опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. Об этом пишет обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País.

В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина Бернардо де Мигель обозреватель

Обозреватель указывает на сильную зависимость Рима от поставок российских углеводородов. Отмечается, что Брюссель обеспокоен позицией Италии.

Доводы, которые распространяют некоторые итальянские СМИ, подпитывают теорию о том, что европейские санкции против Кремля только вредят экономике ЕС, но никак не влияют на российскую военную мощь Бернардо де Мигель обозреватель

По словам де Мигеля, с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, пишет Бернардо де Мигель, а Киев — без союзника, поскольку экс-премьер поддерживал Украину «любым образом», а том числе поставками вооружений.

Отставка Драги

Итальянский премьер Марио Драги подал в отставку 21 июля из-за противоречий между партиями правящей коалиции и кабмином. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет.

В свете вчерашнего голосования в Сенате, я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики [Серджо Маттарелле], чтобы сообщить о своих намерениях Марио Драги премьер-министр Италии

Впервые премьер объявил об уходе в отставку 14 июля после голосования в парламенте. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Сообщалось, что политик подаст соответствующее прошение президенту республики, который не принял отставку премьера.

Уже 15 июля МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что коалиция во главе с премьер-министром Драги должна сохраниться, несмотря на сложности. По его словам, в случае новых выборов Италия может не восстановить экономику, не принять второй пакет мер по поддержке размером 15 миллиардов евро для амортизации цен на энергоносители и не отстоять введение ограничений цен на газ в Европе.

Драги призвали не покидать пост и мэры 11 городов Италии. Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку премьера.

Позднее политик выдвинул условие для продолжения пребывания на посту, заявив, что останется в должности при воссоединении раздробленной коалиции.

21 июля Маттарелла подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент страны 25 сентября.

Изменение позиции по Украине

Обозреватель Джейсон Дэвидсон в статье для журнала The National Interest предрек, что отставка действующего премьер-министра Италии Марио Драги повлияет на отношения Рима с Киевом, возможно, в пользу Москвы и президента Владимира Путина.

В связи с уходом Драги позиция Италии насчет российско-украинского конфликта может существенно измениться. В результате западная коалиция в поддержку Украины серьезно пострадает Джейсон Дэвидсон обозреватель

По его мнению, вне зависимости от результатов выборов, следующий итальянский кабмин не будет поддерживать Украину как прежде.

В случае победы правых сил у власти будут симпатизирующие России политики, в случае прихода левых — возникнут серьезные разногласия в вопросе оказания помощи Киеву. Отмечается, что следующее итальянское правительство не будет поддерживать Москву открыто, однако его смена ослабит позиции Запада в противостоянии с Россией.

