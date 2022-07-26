Чимаев объяснил нежелание драться со звездой UFC

Хамзат Чимаев заявил, что ждет титульный поединок и подерется с Нейтом Диасом ради веселья

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке против американца Нейта Диаса. Его слова приводит Sportskeeda.

Чимаев объяснил свое нежелание драться со звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Мне нужно дождаться победителя боя между [Камару] Усманом и Леоном [Эдвардсом], я подерусь с ним. Мне не нужен бой с Нейтом Диазом. Я дерусь с ним ради веселья. Если бы я решил дождаться титульного боя, это отняло бы много времени», — заявил он.

Ранее 28-летний Чимаев усомнился, что Диас явится на поединок с ним. «Просто приди», — обратился он к сопернику.

20 июля стало известно, что Чимаев подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 10 сентября.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против бразильца Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.