Вероятность обострения отношений Китая и США из-за российской нефти оценили

Американист Дудаков назвал маловероятным улучшение отношений Китая и США

США не нравится экономическое сотрудничество России и Китая. Однако серьезных препятствий торговым связям стран они создать не могут, считает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за закупки российской нефти.

Антикитайские настроения

Предложение группы сенаторов-республиканцев ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай, пока не стоит рассматривать всерьез. Однако такая риторика весьма актуальна в американских правительственных кругах, считает американист.

«Я бы не сказал, что при [президенте США Джо] Байдене отношения с Китаем как-то восстановились. Байден продолжает общую линию противостояния с Китаем и в геополитике, накачивая Тайвань оружием, и в экономике. Сейчас пошли разговоры о возможности снятия некоторых тарифов в торговле, но пока принципиального решения об этом нет. Мы видим, какое давление оказывается на Байдена, чтобы он не снимал эти самые тарифы. Я бы не сказал, что наметилось какое-то потепление в отношениях», — объяснил он.

Общей антикитайский вектор в Вашингтоне сформировался при бывшем американском лидере Дональде Трампе, нынешний глава государства его продолжает, напомнил Дудаков. В 2024 году вполне вероятно возвращение республиканцев во власть, они будут проводить еще более жесткую политику в отношении Пекина, полагает он.

Я бы не рассматривал реалистичным сценарий, при котором США восстанавливают отношения с Китаем. Им хотелось бы разорвать экономический блок России с Китаем, но они сами себя загнали в ловушку и не могут остановиться в противостоянии с Китаем, понимая, что это решит судьбу всей мировой геополитики Малек Дудаков политолог-американист

Выход для Китая

Китай готов к недружественным шагам Вашингтона, утверждает американист. По его словам, компании КНР создадут «дочки», которые им не жалко будет подставить под санкции, чтобы не лишиться российского сырья.

«В нынешних условиях закупка нефти из России для них с дисконтом — выгодная история. Отказываться от этого не будут, просто придется перестроить рынок, какие-то действия совершить, чтобы свои основные материнские компании не подставлять под санкции. Так уже поступали в начале кризиса: вывели с рынка своих гигантов с рынка США и Канады, чтобы при попадании под санкции они не потеряли свои активы в этих странах», — отметил Малек Дудаков.

При этом, по мнению специалиста, Китаю проще в некоторых аспектах в противостоянии с США, поскольку китайское общество менее расколото, а экономика достаточно устойчива.

В Кремле надеются, что инициатива американских сенаторов не получит продолжения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь МИД Китая выступил против односторонних санкций США за покупку нефти из России.