В России ответили на призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах

Депутат Чепа: призыв Японии отказаться от военных учений на Курилах — вмешательство

Призыв отказаться от военных учений на территории России является вмешательством во внутренние дела страны. Так в беседе с «Лентой.ру» на заявление Японии о Курилах отреагировал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Военные учения на Курилах

Правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения военных учений в районе южной части Курильских островов, сообщил заместитель генсекретаря японского кабмина Есихико Исодзаки. Он также добавил, что подобная активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Предлагать нам исключить Курилы из зоны военных учений — это вмешательство в наши внутренние дела Алексей Чепа депутат Госдумы

«Что хотим, то и будем там делать. Если посчитаем нужным проводить военные учения, значит, будем проводить военные учения. Если посчитаем не нужным, значит, не будем. Все будет идти так, как есть», — заявил Чепа.

Территориальный спор России и Японии

Он добавил, что территориальный спор России и Японии по Курильским островам так и остается без изменений. «Сначала пусть японская сторона предложит подписание мирного договора, который они не подписывают десятилетиями, а потом мы будем садиться за стол переговоров и обсуждать этот вопрос», — заключил депутат.

Спор России и Японии по Курильским островам Территориальный спор России и Японии является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После завершения война все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность части островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи — до сих пор оспаривается Японией. 19 октября 1956 года СССР и Япония приняли московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. В декларации также фиксировалось согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Однако японская сторона так и не подписала мирный договор. Спор России и Японии остается неурегулированным по сегодняшний день.

Японским политиком, который пытался урегулировать территориальный спор, был бывший премьер-министра Японии Синдзо Абэ. После его смерти экс-посол России в Японии Александр Панов отметил, что Абэ смог изменить отношение японцев к Курильским островам.

«Если ранее Япония настаивала на том, чтобы ей передали четыре острова и все сразу, то Абэ сказал, что готов вести переговоры на основе декларации 1956 года, где записано, что Советский Союз передаст Японии два острова, Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора. Это привело к тому, что начались переговоры по мирному договору. Но они пошли сложно по разным причинам, в том числе и потому что COVID-19 помешал, и были расхождения в том, как каждая сторона смотрит на содержание договора», — рассказал Панов.

Ранее в июле стало известно, что Минобороны России планирует провести командно-штабные учения «Восток-2022». Планируется, что учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября.