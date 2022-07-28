В США заявили о создании третьей политической партии

Reuters: бывшие демократы и республиканцы США заявили о создании третьей партии «Forward»

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о создании третьей политической силы в стране. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, новая партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом. Вместе с ним сопредседателем партии станет бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман.

Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки Reuters

Политическая сила получит название «Forward» («Вперед»). Ее лидеры планируют осенью провести серию мероприятий в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии — следующим летом.

Положение Байдена

Заявление о создании новой политической силы в стране прозвучало на фоне рекордного падения рейтинга действующего президента США Джо Байдена. Так, согласно последнему опросу телеканала CNN, 75 процентов избирателей-демократов хотят, чтобы партия выдвинула на выборы главы государства в 2024 году не его, а другого кандидата.

Из них 24 процента избирателей заявили, что «хотят видеть кого-то другого» от партии, поскольку считают, что Байден не сможет победить на следующих президентских выборах. В свою очередь, 32 процента признались, что Байден способен вновь занять высший пост, но они не желают его переизбрания.

О предпочтении видеть Байдена в качестве кандидата на выборах 2024 году от партии заявили лишь 25 процентов демократов. Это резкое падение, поскольку еще в январе-феврале этот показатель составлял 45 процентов, это свидетельствует, что за полгода часть избирателей передумала на следующих президентских выборах выдвигать от партии нынешнего американского лидера. Опрос проводился на фоне растущего недовольства инфляцией и ситуацией в стране со стороны большинства американцев.

В то же время сам Джо Байден собирается переизбраться на второй срок. О своем желании принять участие в следующих выборах президента он еще в апреле говорил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. В четверг, 28 июля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила намерения Байдена, несмотря на его низкие рейтинги.

Мы не беспокоимся по поводу опросов. Президент четко говорил, что намерен выдвигать кандидатуру, но до этого еще так далеко, что думать об этом рано Карин Жан-Пьер Пресс-секретарь Белого дома

Трамп и новые партии

В январе 2021 года газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что бывший президент Дональд Трамп задумывался о создании собственной политической партии. По данным издания, этот вопрос он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными.

В свою очередь более сотни бывших республиканцев стали вести переговоры о создании новой партии правоцентристского толка, которая будет противостоять Трампу. Политики решили отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против Трампа и «его попыток подорвать демократию».

Сообщалось, что этот вопрос обсуждали в ходе конференции в Zoom около 120 бывших чиновников-республиканцев, в том числе бывшие сотрудники администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и самого Трампа.

Значительная часть Республиканской партии становится все более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе явно нужно создать что-то новое Эван Макмаллин американский политик

При этом тогда рекордная доля американцев как раз высказывалась за создание новой политической силы. Так, согласно результатам опроса социологической службой Gallup, 62 процента граждан поддержали идею появления третьей партии в США, так как существующие Демократическая и Республиканская партии «плохо представляют американский народ». Этот показатель оказался максимальным за все время аналогичных опросов, которые проводят с 2003 года.