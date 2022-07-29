В ШОС заявили о развязывании тотальной гибридной войны против России

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против РФ «перехлестнется» на Китай

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, что против России развязана тотальная гибридная война, которая «перехлестнется» на Китай. Его слова приводит РИА Новости.

Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение «и мечом твоим станет перо». Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражен Григорий Логвинов заместитель генерального секретаря ШОС

Он указал, что организации следует обратить внимание на проблему противодействия недостоверной информации. По словам Логвинова, ШОС с момента создания была объектом негативных комментариев западных СМИ, и особенно эта тенденция усилилась после беспорядков в Казахстане, когда ШОС наряду с Организацией договора коллективной безопасности (ОДКБ) поддержала законные власти страны.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ. Отмечалось, что документ также предлагает добавить в закон «Об информации» новую статью, устанавливающую процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».

Логвинов осудил попытки «вычеркивания» целой страны из мировой истории

Логвинов заявил, что ШОС не может оставаться безучастной к попыткам сворачивания конструктивного диалога между мировыми державами и «вычеркиванием» целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта.

По его словам, мир вступил в период перемены исторического порядка, который сопровождается беспрецедентными потрясениями.

Замгенсека организации напомнил, что ШОС в момент создания не имела намерений к конфронтации, однако сейчас не может остаться в стороне, когда диалог подменяется санкционным диктатом, а экономика, с трудом пережившая потрясения пандемии коронавируса, подвергается разрушительным последствиями экономической войны.

Появился совершенно немыслимый элемент в виде попыток «вычеркивания» целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта. Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене Григорий Логвинов заместитель генерального секретаря ШОС

Логвинов подчеркнул, что ШОС следует действовать исходя из Московской декларации, в которой сформулирована основная миссия организации — являться одной из опор представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве мирового права, соблюдении Устава ООН и уважении к самостоятельному выбору пути каждым народом.

Замгенсека заключил, что в настоящее время пришла пора претворять в жизнь эту установку практическими мерами, использовать потенциал ШОС, чтобы предотвратить деградацию международных отношений и не позволить менталитету холодной войны преобладать.

Странам ШОС следует углублять сотрудничество и укреплять доверие

Начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань заявил, что странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и сотрудничество для восстановления экономики и защиты безопасности в регионе.

В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности еще сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество Ду Чжаньюань начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках

Он подчеркнул, что в мире нарастает протекционизм и политика односторонних действий, все большее число стран прерывает цепочки поставок и злоупотребляет санкциями, чем наносит ущерб мировой экономике.

Ду Чжаньюань добавил, что мировое сообщество ожидает от ШОС внесения вклада в решение международных проблем, организация в дальнейшем должна выстраивать новый тип международных отношений, основанных на справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве и уважении, а также способствовать продвижению в сторону сбалансированности, координации и инклюзивности.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин призвал не сравнивать расширение ШОС и НАТО. По словам китайского дипломата, сущность этих двух процессов различна.

Ранее заявку на вступление в организацию подала Белоруссия. Чжан Мин рассказал, что Минск официально передал бумаги на вступление в ШОС в качестве полноправного члена. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению.

Также на сентябрьском саммите в Самарканде в организацию будет принят Иран. Иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя.

Что делать?



