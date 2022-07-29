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В ШОС заявили о развязывании тотальной гибридной войны против России

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против РФ «перехлестнется» на Китай

Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов заявил на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, что против России развязана тотальная гибридная война, которая «перехлестнется» на Китай. Его слова приводит РИА Новости.

Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение «и мечом твоим станет перо». Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражен

Григорий Логвиновзаместитель генерального секретаря ШОС

Он указал, что организации следует обратить внимание на проблему противодействия недостоверной информации. По словам Логвинова, ШОС с момента создания была объектом негативных комментариев западных СМИ, и особенно эта тенденция усилилась после беспорядков в Казахстане, когда ШОС наряду с Организацией договора коллективной безопасности (ОДКБ) поддержала законные власти страны.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ. Отмечалось, что документ также предлагает добавить в закон «Об информации» новую статью, устанавливающую процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».

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Логвинов осудил попытки «вычеркивания» целой страны из мировой истории

Логвинов заявил, что ШОС не может оставаться безучастной к попыткам сворачивания конструктивного диалога между мировыми державами и «вычеркиванием» целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта.

По его словам, мир вступил в период перемены исторического порядка, который сопровождается беспрецедентными потрясениями.

Замгенсека организации напомнил, что ШОС в момент создания не имела намерений к конфронтации, однако сейчас не может остаться в стороне, когда диалог подменяется санкционным диктатом, а экономика, с трудом пережившая потрясения пандемии коронавируса, подвергается разрушительным последствиями экономической войны.

Появился совершенно немыслимый элемент в виде попыток «вычеркивания» целой страны из мировой истории, культуры, науки и спорта. Происходящее объективно обусловливает необходимость переосмыслить линию поведения ШОС на международной арене

Григорий Логвиновзаместитель генерального секретаря ШОС

Логвинов подчеркнул, что ШОС следует действовать исходя из Московской декларации, в которой сформулирована основная миссия организации — являться одной из опор представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве мирового права, соблюдении Устава ООН и уважении к самостоятельному выбору пути каждым народом.

Замгенсека заключил, что в настоящее время пришла пора претворять в жизнь эту установку практическими мерами, использовать потенциал ШОС, чтобы предотвратить деградацию международных отношений и не позволить менталитету холодной войны преобладать.

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Странам ШОС следует углублять сотрудничество и укреплять доверие

Начальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюань заявил, что странам ШОС следует укреплять взаимное доверие и сотрудничество для восстановления экономики и защиты безопасности в регионе.

В условиях многочисленных сложных и многогранных изменений в международной ситуации, включая пандемию и российско-украинский конфликт, для содействия восстановлению региональной экономики и защиты региональной безопасности еще сильнее необходимо, чтобы страны ШОС укрепляли взаимное доверие и углубляли сотрудничество

Ду Чжаньюаньначальник управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках

Он подчеркнул, что в мире нарастает протекционизм и политика односторонних действий, все большее число стран прерывает цепочки поставок и злоупотребляет санкциями, чем наносит ущерб мировой экономике.

Ду Чжаньюань добавил, что мировое сообщество ожидает от ШОС внесения вклада в решение международных проблем, организация в дальнейшем должна выстраивать новый тип международных отношений, основанных на справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве и уважении, а также способствовать продвижению в сторону сбалансированности, координации и инклюзивности.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин призвал не сравнивать расширение ШОС и НАТО. По словам китайского дипломата, сущность этих двух процессов различна.

Ранее заявку на вступление в организацию подала Белоруссия. Чжан Мин рассказал, что Минск официально передал бумаги на вступление в ШОС в качестве полноправного члена. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению.

Также на сентябрьском саммите в Самарканде в организацию будет принят Иран. Иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения.

Шанхайская организация сотрудничества — региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В июле 2015 года Белоруссия получила статус наблюдателя.

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Марина Совина
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