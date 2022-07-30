Названа вероятная причина прекращения поставок российского газа в Латвию

Аналитик Листовский допустил прекращение поставок газа в Латвию из-за проблем с оплатой

Прекращение поставок российского газа в Латвию может быть связано либо с проблемами оплаты, либо с нарушением условий договора. Так решение «Газпрома» в беседе с «Лентой.ру» объяснил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

Нарушения отбора газа

О приостановке поставок российская газовая компания сообщила 30 июля в Telegram-канале. Причиной стало «нарушение условий отбора газа», сказано в посте. Аналитик назвал два возможных нарушения, которые могли привести к таким последствиям.

Могу предположить, что они либо за рубли отказываются покупать, либо какой-то пункт договора о перепродаже нарушили Андрей Листовский генеральный директор Фонда энергетического развития

Услуги посредника

22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики отказываются закупать газ в России. Это стало реакцией на решение Москвы перевести расчеты за поставки энергоресурсов с недружественными странами в рубли. 3 мая Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась дать компании Latvijas Gāze специальное разрешение для оплаты в российской валюте. 15 июня Рига подтвердила полный отказ от российского голубого топлива.

29 июня глава латвийской газотранспортной системы Latvijas Gāze Айгарс Калвитис сообщил, что республика закупает российский газ через посредника, а оплата производится в евро. Как Россия смогла прекратить поставки в Латвию через посредника, неизвестно, утверждает Андрей Листовcкий.

«Вопрос, на который никто не знает ответа. Они сейчас покупают российский газ у какого-то посредника, потому что отказались покупать его у России напрямую», — пояснил он.

У сторон есть шанс оперативно решить вопрос, если на это будет политическая воля, уверен аналитик. В противном случае, цены на голубое топливо снова вырастут.

«Минимум, что они получат, — это рост закупочной цены, потому что появляются новые посредники. В зимний период возможны веерные ограничения промышленности. У них будет очень напряженно проходить зима, если они сейчас прерывают эти поставки. Как минимум увеличение цены они точно получат», — заключил аналитик.

Отказ от российского газа

После начала специальной военной операции России на Украине многие западные страны решили отказаться от поставок российских энергоносителей. В рамках шестого пакета ограничительных мер введено эмбарго на закупку российской нефти. Из-за проблем с поиском альтернативных поставщиков санкции пока не распространяются на газ.

20 июля был опубликован план Еврокомиссии по сокращению потребления газа Евросоюзом на 15 процентов к 31 марта 2023 года.