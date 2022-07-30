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Бывший посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке

Экс-посол Франции в РФ Берманн заявила, что необходимости убивать заключенных не было

Фото: РИА Новости

У России и республик Донбасса не было причин наносить удар по тюрьме в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Такое мнение в интервью телеканалу BFM высказала бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн, которая занимала упомянутую должность в период с 2017 по 2019 год. Ее слова приводит ТАСС.

Комментируя свою позицию, дипломат указала, что заключенные ожидали проведения судебного процесса, по итогам которого могли вынести смертные приговоры. Усомнившись в украинской версии удара по СИЗО, Берманн заявила, что никакой необходимости убивать военнопленных таким образом не было.

Находившийся в студии в ходе данного разговора отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя также не стал соглашаться с заявлениями украинской стороны о том, что обстрел якобы организовали российские силы. Анализируя ситуацию, он отметил, что «сейчас не очень понятно», зачем россиянам или их союзникам атаковать тюрьму, которая находится под их контролем, учитывая, что запланированный процесс мог «показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ответственность за удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по находившимся в колонии в Еленовке украинским военнопленным несут президент Украины Владимир Зеленский и США. Уточнялось, что согласно данным ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев.

О том, что ВСУ нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», 29 июля уведомило Минобороны России. На месте обстрела тюрьмы найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров.

Хотя ВСУ отрицают причастность к удару, власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что украинские военные ударили по изолятору из-за того, что пленные начали давать показания о военных преступлениях.

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Варвара Кошечкина
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