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Названы условия возобновления переговоров России и Украины

Политолог Кортунов допустил возобновление мирных переговоров при тупике на поле боя

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Мирные переговоры России и Украины могут возобновиться в случае перемен на поле боя. Это заставит Москву и Киев продолжить диалог дипломатическим путем. Условия, которые должны для этого сложиться, в беседе с «Лентой.ру» назвал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Чтобы стороны были готовы вернуться за стол переговоров, должно что-то произойти на поле боя. Думаю, это достижение некоторого тупика, когда обе стороны будут вынуждены признать, что они не смогут добиться каких-то решительных изменений ситуации в ходе военных действий, и, соответственно, будут готовы сделать больший акцент на дипломатический процесс», — объяснил он.

Шансы на восстановление переговоров всегда существуют, уверен политолог. Но для их возобновления требуется политическая воля как со стороны России, так и со стороны Украины, считает он.

Украина и Россия должны отойти от своих максимально желаемых вариантов завершения конфликта и согласиться на какой-то компромисс

Андрей Кортуновполитолог

«Если говорить об Украине, главный вопрос в том, насколько она готова признать некоторые территориальные успехи России в ходе конфликта, начиная с 24 февраля нынешнего года. Если говорить о России, вопрос, насколько она готова признать субъектность Украины, насколько она готова вести серьезные переговоры с нынешним руководством Украины как суверенного государства. Если эти вопросы будут так или иначе отрегулированы, то можно будет, наверное, думать о восстановлении переговорного процесса и достижении некоторого компромисса», — поделился мнением Андрей Кортунов.

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Почему переговоры приостановились?

После начала специальной военной операции России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Беларуси, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Перед этим также состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

По мнению Андрея Кортунова, приостановка диалога связана с тем, что обе стороны понадеялись на усиление своих переговорных позиций на поле боя.

«У них не было стимулов для того, чтобы продолжить переговорный процесс. Украина полагала, что увеличение военной помощи со стороны стран Запада поможет переломить ход боевых действий, а Россия исходила из того, что она может продолжить выполнение военной спецоперации, захватить новые территории и тем самым создать более благоприятные условия для дальнейших переговоров», — заключил политолог.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева.

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Варвара Кошечкина
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