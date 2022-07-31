Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке

Полянский: Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента с ударом в Еленовке

Россия в разговоре с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем призвала безотлагательно дать оценку инциденту с ракетным ударом по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему», — заявил дипломат.

Он добавил, что Москва сообщила Гутеррешу, что Следственный комитет России начал расследование с подключением международных экспертов, для выявления и привлечения к ответственности исполнителей этого преступления. «Будем ждать реакции генсека ООН», — заключил Полянский.

Ранее Дмитрий Полянский назвал тщетными попытки переложить на Москву вину за удар по СИЗО в Еленовке. Говоря об украинских военных, он подчеркнул, что «если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS».

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов», 29 июля уведомило Минобороны России. Согласно данным ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. На месте обстрела тюрьмы найдены обломки боеприпасов РСЗО HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. ВСУ отрицают причастность к удару.