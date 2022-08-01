Хуснуллин рассказал о будущем «Азовстали» в Мариуполе

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком

Завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РБК, запись которого опубликована на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на предприятии будут сохранены все рабочие места, а также созданы новые. Вице-премьер подчеркнул, что это будет технопарк с элементами благоустройства, сейчас этот вопрос дорабатывается.

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что уже в сентябре в Мариуполе будут сданы первые жилые дома. Также строятся больницы и планируется возвести центр МЧС.

29 июля Хуснуллин представил президенту России Владимиру Путину мастер-план развития Мариуполя. По словам вице-премьера, на полное восстановление города уйдет три года. За это время планируется привести в порядок социальную инфраструктуру, а также построить новые жилые дома. Согласно документу, уже в этом году будут отремонтированы 90 садиков, школ и больниц.

Ранее Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Северодонецкой агломерации в Луганской народной республике будет разрабатываться с учетом работ, начавшихся в Мариуполе.