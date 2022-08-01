Звезде YouTube предложили подраться с ветераном UFC

Де ла Хойя предложил провести поединок между блогером Джейком Полом и бойцом Нейтом Диасом

Бывший боксер и чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя выбрал нового соперника для американского видеоблогера Джейка Пола. Он опубликовал пост с предложением о проведении поединка в Twitter.

Де ла Хойя предложил звезде YouTube подраться с ветераном Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейтом Диасом, когда он завершит карьеру в промоушене. «Это будет огромный бой», — заключил боксер.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победу над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в UFC.

В активе Диаса 20 побед при 13 поражениях в смешанных единоборствах (MMA). Американец известен по своим боям с Конором Макгрегором. 10 сентября он подерется со шведом Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе.