Россия высказалась о негативной роли ЕС в ситуации с Косово

Посол России в Белграде заявил, что ЕС не справляется с посреднической миссией в Косово

Евросоюз (ЕС) не справляется с посреднической миссией в ситуации с Косово, их действия в конечном итоге играют негативную роль в урегулировании конфликта и искажают оценку происходящего на границе с Сербией. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, прежде всего Евросоюза, который на основе резолюции Генассамблеи ООН (...) должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, чего он не делает», — высказался посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострения конфликта между Косово и Сербией пока удалось избежать, однако вопрос всего лишь отложен на месяц.

Обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

1 августа президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.