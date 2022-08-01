Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия высказалась о негативной роли ЕС в ситуации с Косово

Посол России в Белграде заявил, что ЕС не справляется с посреднической миссией в Косово

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Евросоюз (ЕС) не справляется с посреднической миссией в ситуации с Косово, их действия в конечном итоге играют негативную роль в урегулировании конфликта и искажают оценку происходящего на границе с Сербией. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Запад, как говорится, намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, прежде всего Евросоюза, который на основе резолюции Генассамблеи ООН (...) должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, чего он не делает», — высказался посол.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Сегодня

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострения конфликта между Косово и Сербией пока удалось избежать, однако вопрос всего лишь отложен на месяц.

Обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.

1 августа президент Сербии Александр Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в генеральном штабе вооруженных сил страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пентагон начал стягивать авианосцы к Тайваню в преддверии визита Пелоси
Стало известно о высокой вероятности визита Пелоси на Тайвань
Массовая потасовка в аэропорту Европы из-за чемоданов попала на видео
В США назвали украинского депутата безумцем
Появились подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Лукашенко заявил о намерении выстроить теснейший союз с Россией
Россиян предупредили о записывающих разговоры в квартире устройствах
Кабмин ФРГ отказался назвать местоположение турбины для «Северного потока»
Путин посетовал на нежелание Запада следовать принципам ВТО
Житель Сербии рассказал о ситуации в стране после стрельбы на границе Косова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.