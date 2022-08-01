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Сенатор рассказал о помощи Сербии со стороны России в ситуации вокруг Косова

Сенатор Джабаров заявил, что Россия поможет Сербии с Косовом без вступления в конфликт

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Случае обострения ситуации вокруг Косова Россия будет оказывать помощь Сербии, не вступая в конфликт. Об этом рассказал сенатор Владимир Джабаров, сообщает в понедельник, 1 августа, РИА Новости.

Ранее на обострение ситуации в регионе отреагировали в Государственной Думе. Как отметил первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа, прогнозировать развитие конфликта Сербии и Косово сегодня трудно.

По его словам, албанское руководство Косова принимает неадекватные решения, делая все для того, чтобы выдавить сербов с сербской земли.

В ночь на 1 августа в Сербии сообщили, что полицейские спецподразделения непризнанной республики Косово выдвинулись из Приштины к границе с Сербией. В ответ на это сербы построили баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Власти Косова отложили процедуру введения запрета на сербские документы с 1 августа до 1 сентября. Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

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Игорь Дмитров
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