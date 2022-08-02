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Фьюри начал переговоры с новым соперником

Боксер Тайсон Фьюри захотел возобновить карьеру и начал переговоры с Дереком Чисоре

Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри захотел возобновить карьеру и выбрал нового соперника. Об этом стало известно The Sun.

По информации источника, Фьюри начал переговоры с соотечественником Дереком Чисоре. Отмечается, что третий поединок между боксерам может состояться в декабре. Первые два боя, прошедшие в 2011-м и 2014-м годах, завершились победой Фьюри.

Ранее Фьюри назвал условие возобновления карьеры. «Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг», — поделился боксер. Он заявил, что его устроит гонорар в полмиллиарда фунтов.

28 апреля Фьюри объявил о завершении карьеры. «Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?» — объяснил он свое решение.

Фьюри одержал 32 победы и не потерпел ни одного поражения в карьере. Один поединок с его участием завершился вничью.

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Дарья Коршунова
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