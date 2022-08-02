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Спорт

Чемпионка ОИ оценила решение FINA об участии трансгендеров в женских турнирах

Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Ромашина поддержала решение FINA о трансгендерах

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Cемикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина оценила решение Международной федерации плавания (FINA), ужесточающее правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«FINA приняла решение об отдельной категории в таких случаях. Считаю, это абсолютно правильное решение», — поддержала Ромашина политику федерации. Российская спортсменка подчеркнула, что девушки должны соревноваться с девушками.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис выступила за отстранение спортсменов-трансгендеров от участия в женских турнирах. «Мы не можем притворяться, что пол не влияет на выступления в спорте», — отметила она.

19 июня сообщалось о планах Международной федерации футбола (ФИФА) отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.

Дарья Коршунова
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