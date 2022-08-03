В Запорожской области заявили о готовности показать АЭС главе МАГАТЭ

Глава Запорожской области Балицкий заявил, что готов показать АЭС руководителю МАГАТЭ

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности показать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), как российские военные ее охраняют, а украинские войска наносят по ней удары. Об этом Балицкий сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя как обезьяна с гранатой», — сказал Балицкий.

Он также отметил, что «совершенно непонятно», удар по какому блоку украинская сторона попытается нанести в следующий раз и чем это может обернуться для Европы и всего мира.

Ранее ВСУ дважды атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников-камикадзе. В результате первого удара пострадали 11 человек. Реакторная часть станции не задета. В МИД России считают, что Киев намеренно создает угрозу масштабной техногенной катастрофы. 2 августа сообщалось об усилении группировки противовоздушной обороны в регионе после атак на Запорожскую АЭС.