Мария Захарова: глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Мьянму с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 3 августа, прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По информации ТАСС, в столице страны Нейпьидо пройдут переговоры российского министра с главой МИД Вунна Маун Лвином. Также Лавров встретится с руководством Мьянмы.

Ранее Сергей Лавров совершил африканское турне, в ходе которого посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.