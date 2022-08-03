Лавров прибыл в Мьянму
Мария Захарова: глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Мьянму с рабочим визитом
Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 3 августа, прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По информации ТАСС, в столице страны Нейпьидо пройдут переговоры российского министра с главой МИД Вунна Маун Лвином. Также Лавров встретится с руководством Мьянмы.
Ранее Сергей Лавров совершил африканское турне, в ходе которого посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.