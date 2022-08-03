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Лавров прибыл в Мьянму

Мария Захарова: глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Мьянму с рабочим визитом

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 3 августа, прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По информации ТАСС, в столице страны Нейпьидо пройдут переговоры российского министра с главой МИД Вунна Маун Лвином. Также Лавров встретится с руководством Мьянмы.

Ранее Сергей Лавров совершил африканское турне, в ходе которого посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

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Марина Совина
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