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Пелоси выступила с предложением в парламенте Тайваня

Спикер Палаты представителей Пелоси предложила расширять межпарламентские связи с Тайванем
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Ann Wang / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с предложением расширять межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности, экономики и других сфер, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим расширить межпарламентское сотрудничество и диалог» — сказала она в среду, 3 августа, в Законодательном юане (парламенте) Тайваня в ходе беседы с вице-спикером заксобрания Цай Цичаном.

В свою очередь, Цичан назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил ее визит на остров. После краткой приветственной части политики продолжили диалог в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось о прибытии Пелоси в парламент Тайваня. Ожидается, что она встретится с представителями различных политических партий Тайваня. К ее приезду у главного входа в здание парламента расстелили красную ковровую дорожку.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

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Марина Совина
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