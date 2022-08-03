Пелоси выступила с предложением в парламенте Тайваня

Спикер Палаты представителей Пелоси предложила расширять межпарламентские связи с Тайванем

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с предложением расширять межпарламентские связи с Тайванем для обсуждения вопросов безопасности, экономики и других сфер, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим расширить межпарламентское сотрудничество и диалог» — сказала она в среду, 3 августа, в Законодательном юане (парламенте) Тайваня в ходе беседы с вице-спикером заксобрания Цай Цичаном.

В свою очередь, Цичан назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил ее визит на остров. После краткой приветственной части политики продолжили диалог в закрытом для прессы режиме.

Ранее сообщалось о прибытии Пелоси в парламент Тайваня. Ожидается, что она встретится с представителями различных политических партий Тайваня. К ее приезду у главного входа в здание парламента расстелили красную ковровую дорожку.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.