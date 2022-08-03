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Описаны последние минуты жизни лидера «Аль-Каиды» перед ликвидацией

WP: лидер «Аль-Каиды» аз-Завахири был убит на балконе своего дома в элитном районе Кабула
Айман аз-Завахири

Айман аз-Завахири. Фото: Волк27 / Wikimedia

Лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири был убит ударом с беспилотника, когда вышел на балкон в своем убежище. Подробным описанием последних минут жизни главы террористической организации поделилась газета The Washington Post (WP).

По данным газеты, 31 июля в 6:18 утра (05:18 мск) беспилотник ЦРУ выпустил две ракеты Hellfire, когда Завахири вышел на балкон на третьем этаже. Он был один на месте. WP уточняет, что ЦРУ долго вело слежку за лидером «Аль-Каиды». Разведчики выяснили, что Завахири часто по утрам, вскоре после рассвета, любил выходить на балкон. Обычно он сидел там и читал в одиночестве. Его дом находится в элитном районе Кабула.

По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, семья террориста осталась в живых, они находились в безопасности внутри убежища, никто из мирных жителей также не пострадал. Во многом это стало возможным благодаря выбранному оружию уничтожения. Hellfire — небольшой боеприпас с силой взрыва ручной гранаты. По данным британской газеты Express, ракета R9X Hellfire использует шесть подпружиненных острых лезвий, чтобы поразить цель.

О ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Афганистане в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Комментируя операцию, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Байден также лично участвовал в разработке плана по уничтожению аз-Завахири.

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Варвара Кошечкина
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