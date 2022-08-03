Описана роль Шредера в современной политике Германии

Политолог Камкин допустил возвращение экс-канцлера Германии Шредера в большую политику

У экс-канцлера Германии Герхарда Шредера сейчас слишком мало влияния на решения, принимаемые руководством страны. При этом на фоне политического кризиса ФРГ он может вновь попробовать вернуться в большую политику. В разговоре с «Лентой.ру» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин описал современную роль бывшего главы немецкого правительства.

«Шредер при всей важности его статуса бывшего федерального канцлера давно ушел из активной политики. Последние лет десять он занимается активной работой на почве германо-российского экономического сотрудничества, участвует в работе Восточного комитета немецкой экономики, был в советах директоров различных российских компаний», — напомнил политолог.

Он является послом немецкой экономики в России и консулом российской экономики в Германии. За ним, безусловно, моральный авторитет, связи с бизнесом. Но в свете последних событий он подвергается мощной атаке со стороны СМИ, политического класса. Это существенно ограничивает его политическую значимость Александр Камкин политолог

Антироссийские настроения среди немецкой политической элиты не позволят прислушаться к предложениям Шредера, в том числе касаемым запуска трубопровода «Северный поток-2» на фоне энергетического кризиса, полагает Камкин. Для Берлина нетипична смена вех, утверждает он.

«Его последний визит в Москву и его заявления продиктованы в большей степени экономическими соображениями, стремлением удержать то сотрудничество России и Германии в энергетической сфере, потому что это его детище. Его заявления воспринимаются как заявления частного лица, но обладающего серьезными связями в бизнес-сообществе», — отметил политолог.

Нельзя исключать его гипотетическое возвращение в большую политику на фоне кризиса народных партий, на фоне кризиса популярности [канцлера Германии Олафа] Шольца Александр Камкин политолог

Герхард Шредер в интервью журналу Stern выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию. Он считает, что у приостановки сертификации «Северного потока-2» будут серьезные последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что немецкий политик во время недавнего визита в Москву был обеспокоен энергетическим кризисом. Он попросил российского лидера «объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается». Шредер также уточнял у президента России Владимира Путина о перспективах запуска «Северного потока-2».

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц ответил Герхарду Шредеру, что у Москвы есть другие способы поставок газа, кроме как с помощью «Северного потока-2».

С 27 июля «Северный поток», поставляющий российский газ в Германию, задействован всего на 20 процентов от максимальной пропускной мощности из-за остановки работы двух турбин. Одним из вариантов решения ситуации с поставками может стать запуск «Северного потока-2».