Вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что европейские игроки прихорашиваются перед матчами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов. Его слова приводятся на сайте Российский футбольный союз (РФС).

Спортсмен рассказал, что европейские игроки прихорашиваются перед матчами. «Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле. Но в русской душе такого практически нет», — поделился он.

16 июля Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России по футболу. 36-летний голкипер принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он сыграл в 20-м по счету сезоне в первенстве России, сравнявшись по этому показателю с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Ранее экс-игрок «Сочи» хорват Марко Дуганджич порассуждал об отличиях россиян от европейцев. «Стиль жизни в России отличается. Там люди холодные, а в Румынии теплые», — заявил легионер. Он сравнил россиян с роботами, которые редко проявляют эмоции и не показывают ни улыбок, ни слез.