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Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов

Вратарь Игорь Акинфеев рассказал, что европейские игроки прихорашиваются перед матчами
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Комосмольская Правда / Globallookpress.com

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов. Его слова приводятся на сайте Российский футбольный союз (РФС).

Спортсмен рассказал, что европейские игроки прихорашиваются перед матчами. «Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле. Но в русской душе такого практически нет», — поделился он.

16 июля Акинфеев повторил рекорд по количеству сезонов в чемпионате России по футболу. 36-летний голкипер принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он сыграл в 20-м по счету сезоне в первенстве России, сравнявшись по этому показателю с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Лоськовым.

Ранее экс-игрок «Сочи» хорват Марко Дуганджич порассуждал об отличиях россиян от европейцев. «Стиль жизни в России отличается. Там люди холодные, а в Румынии теплые», — заявил легионер. Он сравнил россиян с роботами, которые редко проявляют эмоции и не показывают ни улыбок, ни слез.

Дарья Коршунова
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