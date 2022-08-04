В России заметили падение коллективного иммунитета к коронавирусу

Иммунолог Болибок назвал низким уровень коллективного иммунитета россиян к COVID

Уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 сильно упал. Из-за низких показателей в России снова начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он дал прогноз по развитию эпидемиологической ситуации в ближайшие месяцы.

Коллективный иммунитет

«Коллективный иммунитет регулярно подсчитывают, сейчас он находится на уровне 11-12 процентов. Это низкий уровень иммунитета, он вычисляется по результатам исследования реально заболевших людей, плюс те, кто вакцинировались и ревакцинировались вовремя. Эта цифра несколько условная, а не истинная, просто подсчет, который основан на статистике заболеваемости и статистике вакцинации», — объяснил он.

Новая волна

С середины июля число заболевших в сутки увеличивается. 4 августа было зафиксировано 17 126 новых случаев заражения коронавирусом. По мнению Владимира Болибока, показатели продолжат расти.

Сейчас будет постепенный рост до конца августа, в сентябре у нас будет более заметный всплеск, когда дети вернутся в детские сады и школы. Волна на спад пойдет с середины октября. До тех цифр, которые были в марте, вряд ли дойдет. Максимум будет одна четвертая часть от этого Владимир Болибок врач-иммунолог

Во время вспышки омикрона в начале 2022 года в сутки выявляли более 200 тысяч заболевших. Абсолютный максимум был зафиксирован 11 февраля – 203 949 заболевших. Таким образом, согласно прогнозу специалиста, во время текущей вспышки в день могут заражаться до 50 тысяч человек.

Сейчас рост заболеваемости связан с тем, что снижается постинфекционный иммунитет, который образовался у большинства россиян в результате вспышки омикрона в начале года, утверждает иммунолог.

«Прошло от шести до восьми месяцев, и постинфекционный иммунитет снижается. Он в момент начинает снижаться спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания, это создает условия для новых заражений», — сказал он.

Дополнительные ограничения

При этом говорить о введении противоэпидемиологических ограничений пока рано. Гражданам достаточно чуть более внимательно соблюдать меры профилактики, полагает Владимир Болибок.

Сейчас по тому количеству заболевших, которое есть на сегодняшний день, необходимости вводить ограничительные меры особой нет. Граждане, которые относятся к группам риска, сами могут носить маски в закрытых общественных местах Владимир Болибок врач-иммунолог

«Если говорить о вакцинации некоторых граждан, то речь идет не о том, чтобы снизить волну пандемии в целом, а о том, чтобы защитить критичные группы, которые, что называется, на переднем плане борьбы с пандемией. Прежде всего, наверное, нужна ревакцинация медицинских работников, которые работают с большим количеством людей. Критические группы — это профессиональные группы, возрастные группы, группы по хроническим заболеваниям. Прежде всего это предотвращение тяжелых госпитальных случаев и летальности», — заключил иммунолог.

Ранее в Кремле оценили вероятность возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19.